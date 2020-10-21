Дистанция и дезинфекция: как проголосовать на местных выборах в Украине
Местные выборы в Украине состоятся уже на этой неделе, 25 октября. В Министерстве здравоохранения объяснили правила голосования во время пандемии.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Правила на избирательном участке
- Людей должны опросить о наличии заболеваний и провести температурный скрининг.
- На входе в участок должен находиться дезинфектор.
- У входа и в помещении должна быть разметка о социальной дистанции,
- Минздрав рекомендует пребывание не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.
- Лица, которые обеспечивают избирательный процесс, должны быть в маске.
- Ткань на столе запрещена.
- Расстояние между посадочными местами - не менее 1 метра или между ними должны быть прозрачные экраны.
- Разделены потоки избирателей на вход и выход.
- Уборка контактных поверхностей каждые два часа.
- Влажная уборка каждые четыре часа.
- Мебель должны быть из материалов, которые подвергаются дезинфекции.
- Должны быть контейнеры для сбора и дезинфекции.
Как проголосовать
- Избиратель должен зайти в помещение участка в маске.
- Перед входом и после выхода обработать руки дезинфектором.
- Держать дистанцию не менее 1,5 метров.
- При возможности пользоваться собственной ручкой.
- Не брать с собой детей.
- Минимизировать время пребывания в помещении.
Правила голосования избирателей, которые находятся на самоизоляции
В Минздраве рекомендуют:
- голосовать по месту жительства,
- до голосования нужно не позднее 20 часов 23 октября подать в участковые избирательные комисси заявление и медсправку,
- лица, которые обеспечивают избирательный процесс, должны быть в масках, защитных щитках и перчатках,
- избиратель самостоятельно показывает документ, подтверждающий личность и гражданство Украины
Напомним, МВД перешло на усиленный режим работы из-за выборов.
Отметим, что в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 6719 человек.