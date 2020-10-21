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Дистанция и дезинфекция: как проголосовать на местных выборах в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Местные выборы в Украине состоятся уже на этой неделе, 25 октября. В Министерстве здравоохранения объяснили правила голосования во время пандемии.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Правила на избирательном участке

  • Людей должны опросить о наличии заболеваний и провести температурный скрининг.
  • На входе в участок должен находиться дезинфектор.
  • У входа и в помещении должна быть разметка о социальной дистанции,
  • Минздрав рекомендует пребывание не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.
  • Лица, которые обеспечивают избирательный процесс, должны быть в маске.
  • Ткань на столе запрещена.
  • Расстояние между посадочными местами - не менее 1 метра или между ними должны быть прозрачные экраны.
  • Разделены потоки избирателей на вход и выход.
  • Уборка контактных поверхностей каждые два часа.
  • Влажная уборка каждые четыре часа.
  • Мебель должны быть из материалов, которые подвергаются дезинфекции.
  • Должны быть контейнеры для сбора и дезинфекции.

Как проголосовать

  • Избиратель должен зайти в помещение участка в маске.
  • Перед входом и после выхода обработать руки дезинфектором.
  • Держать дистанцию не менее 1,5 метров.
  • При возможности пользоваться собственной ручкой.
  • Не брать с собой детей.
  • Минимизировать время пребывания в помещении.

Правила голосования избирателей, которые находятся на самоизоляции

В Минздраве рекомендуют:

  • голосовать по месту жительства,
  • до голосования нужно не позднее 20 часов 23 октября подать в участковые избирательные комисси заявление и медсправку,
  • лица, которые обеспечивают избирательный процесс, должны быть в масках, защитных щитках и перчатках,
  • избиратель самостоятельно показывает документ, подтверждающий личность и гражданство Украины

Напомним, МВД перешло на усиленный режим работы из-за выборов.

Отметим, что в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 6719 человек.

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