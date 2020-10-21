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Дистанція та дезінфекція: як проголосувати на місцевих виборах в Україні

Автор: Анастасия Рокитна

Місцеві вибори в Україні відбудуться вже на цьому тижні, 25 жовтня. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили правила голосування під час пандемії.

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Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Правила на виборчій дільниці

  • Людей мають опитати щодо наявності захворювань та провести температурний скринінг.
  • На вході в дільницю має знаходитись дезінфектор.
  • Біля входу та у приміщенні має бути розмітка про соціальну дистанцію,
  • МОЗ рекомендує перебування не більше трьох людей на один стіл для видачі бюлетенів.
  • Особи, які забезпечують виборчий процес, мають бути в масці.
  • Тканина на столі заборонена.
  • Відстань між посадковими місцями - не менше 1 метра або між ними мають бути прозорі екрани.
  • Розділені потоки виборців на вхід та вихід.
  • Прибирання контактних поверхонь кожні дві години.
  • Вологе прибирання кожні чотири години.
  • Меблі мають бути з матеріалів, які піддаються дезінфекції.
  • Мають бути контейнери для збору та дезінфекції.

Як проголосувати

  • Виборець має зайти у приміщення дільниці у масці.
  • Перед входом і після виходу обробити руки дезінфектором.
  • Тримати дистанцію не менше 1,5 метрів.
  • При можливості користуватись власною ручкою.
  • Не брати з собою дітей.
  • Мінімізувати час перебування у приміщенні.

Правила голосування виборців, які знаходяться на самоізоляції

У МОЗ рекомендують:

  • голосувати за місцем проживання,
  • до голосування потрібно не пізніше 20 годин 23 жовтня подати до дільничних виборчих комісій заяву та меддовідку,
  • особи, які забезпечують виборчий процес, повинні бути в масках, захисних щитках та рукавицях,
  • виборець самостійно показує документ, який підтверджує особу і громадянство України.

Нагадаємо, МВС перейшло на посилений режим роботи через вибори.

Зазначимо, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразились 6719 людей.

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