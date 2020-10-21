Дистанція та дезінфекція: як проголосувати на місцевих виборах в Україні
Місцеві вибори в Україні відбудуться вже на цьому тижні, 25 жовтня. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили правила голосування під час пандемії.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Правила на виборчій дільниці
- Людей мають опитати щодо наявності захворювань та провести температурний скринінг.
- На вході в дільницю має знаходитись дезінфектор.
- Біля входу та у приміщенні має бути розмітка про соціальну дистанцію,
- МОЗ рекомендує перебування не більше трьох людей на один стіл для видачі бюлетенів.
- Особи, які забезпечують виборчий процес, мають бути в масці.
- Тканина на столі заборонена.
- Відстань між посадковими місцями - не менше 1 метра або між ними мають бути прозорі екрани.
- Розділені потоки виборців на вхід та вихід.
- Прибирання контактних поверхонь кожні дві години.
- Вологе прибирання кожні чотири години.
- Меблі мають бути з матеріалів, які піддаються дезінфекції.
- Мають бути контейнери для збору та дезінфекції.
Як проголосувати
- Виборець має зайти у приміщення дільниці у масці.
- Перед входом і після виходу обробити руки дезінфектором.
- Тримати дистанцію не менше 1,5 метрів.
- При можливості користуватись власною ручкою.
- Не брати з собою дітей.
- Мінімізувати час перебування у приміщенні.
Правила голосування виборців, які знаходяться на самоізоляції
У МОЗ рекомендують:
- голосувати за місцем проживання,
- до голосування потрібно не пізніше 20 годин 23 жовтня подати до дільничних виборчих комісій заяву та меддовідку,
- особи, які забезпечують виборчий процес, повинні бути в масках, захисних щитках та рукавицях,
- виборець самостійно показує документ, який підтверджує особу і громадянство України.
Нагадаємо, МВС перейшло на посилений режим роботи через вибори.
Зазначимо, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразились 6719 людей.