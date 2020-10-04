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Добкин снялся с выборов мэра Харькова

Автор: Дмитрий Левицкий

Бывший народный депутат Михаил Добкин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Харькова. Добкин решил сняться с выборов в пользу действующего городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

Свою кандидатуру Добкин снял с выборов сегодня.

"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена", - написал он.

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Напомним, Кернеса выдвинули в мэры, несмотря на то, что сейчас он сейчас лечится от COVID-19 в немецкой клинике. В окружении харьковского городского головы говорят, что состояние Кернеса улучшилось и он идет на поправку.

Вчера бизнесмен и друг мэра Харькова Павел Фукс рассказал, что Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус.

Как писало РБК-Украина, 28 сентября Кернеса зарегистрировали кандидатом в мэры Харькова. Он будет баллотироваться от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Что известно о кандидате в мэры Харькова Кернесе, вы можете прочитать в материале РБК-Украина

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Новости Украины Геннадий КернесХарьковДобкинвыборы мэра