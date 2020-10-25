В Донецкой области избиратели собрались на митинг из-за путаницы с бюллетенями

Около 70 человек собрались на митинг под стенами территориальной избирательной комиссии города Новогродовка Донецкой области. На местных выборах, которые проходят 25 октября, в городе произошла путаница с бюллетенями.

Об этом сообщает ГО ОПОРА.

Участники митинга обратились к руководству Новогродовской ТИК с призывом, чтобы, бюллетени, которые были перепутаны между округами, были признаны не подлежащими учету, а результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета были учтены.

На странице Новогродовского городского совета в Facebook выложили видео, на котором участники мероприятия дают комментарии по ситуации с путаницей бюллетеней, а действующий городской голова сообщает, что эта ситуация известна правоохранительным органам и СБУ.

Ирина Чередниченко, председатель Новогродовской комиссии, в комментарии ОПОРЕ отметила: "Мы обратились в уполномоченные органы с заявлениями, а также за разъяснением в Центральную избирательную комиссию. Люди собрались на митинг, пока ждем официальных разъяснений, признавать бюллетени действительными или нет".

Напомним, на местных выборах, которые проходят в Украине 25 октября, зарегистрировано 227 943 кандидатов. Они претендуют на 25 852 мест в советах, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 20% украинцев знают, по какой системе пройдут местные выборы. Еще 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу. В то же время более половины (55%) ничего об этом не знают.