У Донецькій області виборці зібралися на мітинг через плутанину з бюлетенями

Близько 70 осіб зібралися на мітинг під стінами територіальної виборчої комісії міста Новогродівка Донецької області. На місцевих виборах, які проходять 25 жовтня, у місті сталась плутанина з бюлетенями.

Про це повідомляє ГО ОПОРА.

Учасники мітингу звернулися до керівництва Новогродівської ТВК із закликом, щоб бюлетені, які були переплутані між округами, були визнані такими, що не підлягають врахуванню, а результати голосування за кандидатів на посаду голови міста та депутатів районної ради були враховані.

На сторінці Новогродівської міської ради у Facebook виклали відео, на якому учасники мирного заходу надають коментарі щодо ситуації з плутаниною бюлетенів, а чинний міський голова повідомляє, що ця ситуація відома правоохоронним органам та СБУ.

Ірина Чередниченко, голова Новогродівської комісії, у коментарі ОПОРІ зазначила: "Ми звернулись до уповноважених органів із заявами, а також за роз’ясненням до Центральної виборчої комісії. Люди зібрались на мітинг, наразі чекаємо офіційних роз’яснень, чи визнавати бюлетені дійсними чи ні".

Нагадаємо, на місцевих виборах, які проходять в Україні 25 жовтня, зареєстровано 227 943 кандидатів. Вони претендують на 25 852 місць у радах, де проводяться вибори за пропорційною виборчою системою.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", тільки 20% українців знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори. Ще 26% визнали свою часткову обізнаність з цього питання. Водночас більше половини (55%) нічого про це не знають.