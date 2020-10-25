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На одне місце депутата на виборах претендують майже 9 кандидатів, - ЦВК

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 16:42
На одне місце депутата на виборах претендують майже 9 кандидатів, - ЦВК Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За партійними списками йдуть 228 тисяч кандидатів

На місцевих виборах, які проходять в Україні 25 жовтня, зареєстровано 227 943 кандидатів. Вони претендують на 25 852 місць у радах, де проводяться вибори за пропорційною виборчою системою.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

За даними ЦВК, Загальна кількість рад, де проводяться вибори за пропорційною виборчою системою, становить 792.

Найбільше кандидатів, що представляють партію "Слуга народу"- 23 260 або 10,20% від загального числа і партію "Батьківщина" 23 256 або 10,20%.

Далі йдуть партії "За майбутнє" 21 829 кандидатів (9,58%), "Європейська солідарність" 21 343 (9,6%) та "Опозиційна платформа - За життя" - 17 251 (7,57%).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", тільки 20% українців знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори. Ще 26% визнали свою часткову обізнаність з цього питання. Водночас більше половини (55%) нічого про це не знають.

Нагадаємо, за законом, місцеві вибори в Україні проходять в останню неділю жовтня. У 2020 році це 25 жовтня. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців точно планують взяти участь у виборах, ще 18% до цього схиляються, 6% - швидше не голосуватимуть, а 16% - точно не будуть голосувати.

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