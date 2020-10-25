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На одно место депутата на выборах претендуют почти 9 кандидатов, - ЦИК

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 16:42
На одно место депутата на выборах претендуют почти 9 кандидатов, - ЦИК Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По партийным спискам идут 228 тысяч кандидатов

На местных выборах, которые проходят в Украине 25 октября, зарегистрировано 227 943 кандидатов. Они претендуют на 25 852 мест в советах, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, Общее количество советов, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе, составляет 792.

Больше всего кандидатов представляют партию "Слуга народа"- 23 260 или 10,20% от общего числа и партию "Батькивщина" 23 256 или 10,20%.

Далее идут партии "За майбутне" 21 829 кандидатов (9,58%), "Европейская солидарность" 21 343 (9,6%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17 251 (7,57%).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 20% украинцев знают по какой системе пройдут местные выборы. Еще 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу. В то же время, более половины (55%) ничего об это не знают.

Напомним, по закону, местные выборы в Украине проходят в последнее воскресенье октября. В 2020 году это 25 октября. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев точно планируют принять участие в выборах, еще 18% к этому склоняются, 6% скорее не будут голосовать, а 16% - точно не будут голосовать.

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