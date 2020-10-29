UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Донецкой области полиция расследует пропажу избирательной документации

Автор: Игорь Литвиненко

В Донецкой области из помещения Никольской территориальной избирательной комиссии пропала избирательная документация. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, после процесса передачи в теризбирком пропали списки избирателей одной из участковых избирательных комиссий.

"В полицию поступило заявление от председателя Никольской территориальной избирательной комиссии о том, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий было обнаружено отсутствие выписки, уточненных списков избирателей и предварительных списков", - сообщили в МВД.

Самые читаемые новости

По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, списка избирателей).

Устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция расследует возможную фальсификацию на местных выборах в общине под Киевом.

Также сообщалось, что в Черновицкой области на одном из теризбиркомов исчезли 9 бюллетеней, открыто уголовное дело.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины выборыуголовное дело