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В Донецкой области повредили агитационную палатку и приемную депутата

Автор: Дмитрий Левицкий

В Донецкой области за сутки правоохранители зарегистрировали два случая хулиганства, связанных с местными выборами. Неизвестные повредили агитационную палатку политической партии и общественную приемную депутата.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Первый случай хулиганства правоохранители зарегистрировали в Мариуполе. Там на перекрестке проспектов Мира и Строителей, группа неизвестных повредила палатку и агитационные листовки одной из политических партий.

Другое нарушение произошло в ночь на 13 сентября. В Марьинке сработала сигнализация в помещении приемной депутата. На месте правоохранители обнаружили разбитое стекло входной пластиковых дверей.

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"Полицейские устанавливают причастных к совершению правонарушений. По обоим фактам продолжается досудебное расследование", - добавили в полиции.

Напомним, в Запорожье правоохранители предотвратили попытку подкупа избирателей представителями одной из территориальных избирательных комиссий.

Кроме того, в Запорожской области разоблачили попытку фальсификации выборов, злоумышленники массово меняли избирательные адреса.

Добавим, РБК-Украина публиковало рейтинг кандидатов в мэры крупнейших городов Украины.

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Новости Украины Донецкая областьнарушение правМестные выборы