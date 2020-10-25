В Донецкой области заявили о подделке бюллетеней, полиция проводит проверку

В Донецкой области на восьми избирательных участках в городе Новогродовка в бюллетенях выявили опечатку в фамилиях кандидатов. Полиция открыла уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Дело открыто по ч.2 ст.158-3 (фальсификация, подделка избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого в полицию поступило сообщение, что на этих участках член комиссии препятствует свободному осуществлению избирательного права гражданами. По этому факту открыто дело по ч.3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) УКУ.

По состоянию на 11:00 работу участков восстановлено.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 12:00 правоохранители уже открыли 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов. Также было составлено 25 административных протоколов.

Также сообщалось, что в Ирпене разоблачили сеть подкупа избирателей. В организации подозревают командира одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

Кроме этого, в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях полиция зафиксировала "карусели" на выборах.