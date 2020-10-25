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В Донецкой области заявили о подделке бюллетеней, полиция проводит проверку

Автор: Игорь Литвиненко

В Донецкой области на восьми избирательных участках в городе Новогродовка в бюллетенях выявили опечатку в фамилиях кандидатов. Полиция открыла уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Дело открыто по ч.2 ст.158-3 (фальсификация, подделка избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого в полицию поступило сообщение, что на этих участках член комиссии препятствует свободному осуществлению избирательного права гражданами. По этому факту открыто дело по ч.3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) УКУ.

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По состоянию на 11:00 работу участков восстановлено.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 12:00 правоохранители уже открыли 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов. Также было составлено 25 административных протоколов.

Также сообщалось, что в Ирпене разоблачили сеть подкупа избирателей. В организации подозревают командира одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

Кроме этого, в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях полиция зафиксировала "карусели" на выборах.

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