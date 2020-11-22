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Досрочное подписание протоколов: во Львове возбудили дела против членов УИК

Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львове полиция возбудила уголовные дела в отношении членов трех участковых комиссий. Они подписали протоколы о подсчете голосов до завершения волеизъявления во втором туре выборов мэра.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Правоохранители открыли три производства по ч.4 ст.158-3 Уголовного кодекса Украины в отношении членов одной УИК в Лычаковском и двух УИК в Сиховском районах Львова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Сейчас полиция проводит досудебные расследования по этим фактам. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Напомним, сегодня наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали нарушения на избирательных участках во Львове. Наблюдатели обнаружили, что члены трех УИК подписали протоколы до их окончательного заполнения.

Как писало РБК-Украина, программа "Свобода слова Савика Шустера" опубликовала экзит-пол местных выборов во Львове. Его результаты свидетельствуют о том, что Садовой останется мэром Львова.

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