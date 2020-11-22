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Садовой лидирует на выборах мэра во Львове, - экзит-пол

Новина українською → Львов, Воскресенье 22 ноября 2020 20:02
Садовой лидирует на выборах мэра во Львове, - экзит-пол Фото: Андрей Садовой (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львове прошел второй тур выборов мэра города. Лидирует действующий глава городского совета Андрей Садовой.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Liberty Report по заказу программы "Свобода слова Савика Шустера".

По данным экзит-пола, действующий мэр Львова получает поддержку 62,8% избирателей, а его оппонента Олега Синютку поддержали 37,2%.

Садовой лидирует на выборах мэра во Львове, - экзит-пол

Отметим, во второй тур в Львове вышли народный депутат от “Европейской солидарности” Олег Синютка и действующий лидер города Андрей Садовой.

Напомним, с 19 ноября полиция Львовской области взяла под круглосуточную охрану территориальные избиркомы.

Согласно различным соцопросам, однозначного претендента на победу в выборах во Львове не было.

Отметим, в ОПОРЕ отметили, что общая статистика нарушений и злоупотреблений во время второго тура местных выборов 15 ноября не слишком отличается от показателей, которые зафиксировали наблюдатели на выборах 25 октября.

По данным ЦИК, явка во втором туре выборов, которые состоялись неделю назад, составила 24%.

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