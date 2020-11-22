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Садовий лідирує на виборах мера у Львові, - екзит-пол

Новость на русском → Львів, Неділя 22 листопада 2020 20:02
Садовий лідирує на виборах мера у Львові, - екзит-пол Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Львові пройшов другий тур виборів мера міста. Лідирує чинний голова міської ради Андрій Садовий.

Про це свідчать дані екзит-полу Liberty Report на замовлення програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За даними екзит-полу, чинний мер Львова отримує підтримку 62,8% виборців, а його опонента Олега Синютку підтримали 37,2%.

Садовий лідирує на виборах мера у Львові, - екзит-пол

Зазначимо, у другий тур в Львові вийшли народний депутат від “Європейської солідарності” Олег Синютка та чинний лідер міста Андрій Садовий.

Нагадаємо, з 19 листопада поліція Львівської області взяла під цілодобову охорону територіальні виборчкоми.

Згідно різних соцопитувань, однозначної претендента на перемогу у виборах у Львові не було.

Зазначимо, в ОПОРІ зазначили, що загальна статистика порушень та зловживань під час другого туру місцевих виборів 15 листопада не надто відрізняється від показників, які зафіксували спостерігачі на виборах 25 жовтня.

За даними ЦВК, явка у другому турі виборів, які відбулись тиждень тому, склала 24%.

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