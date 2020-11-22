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Во Львове на трех участках начали досрочно заполнять протокол о подсчете голосов

Новина українською → Львов , Воскресенье 22 ноября 2020 16:13
Во Львове на трех участках начали досрочно заполнять протокол о подсчете голосов Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали, что члены трех участковых избирательных комиссий начали досрочно заполнять протокол о подсчете голосов. Это влечет за собой уголовную ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

"УИК №461899 и УИК №462020 заблаговременно начали заполнять протокол о подсчете голосов избирателей. Похожая ситуация случилась и на УИК №461954. Наблюдатель ОПОРЫ сделал замечание членам участковой избирательной комиссии, и они прекратили заполнять избирательную документацию", - говорится в сообщении.

Согласно части 1 статьи 158-3 Уголовного кодекса, за подписание протокола о подсчете голосов избирателей на участке до окончательного заполнения протокола наступает ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, во Львове и Ужгороде в ходе второго тура местных выборов зафиксировали нарушения. По этим фактам полиция открыла два уголовных производства.

Во Львове отдельные члены УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки, 21 ноября, в полицию поступило 61 сообщение, связанное с нарушениями избирательного процесса, открыто три уголовных дела.

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