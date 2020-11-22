У Львові на трьох дільницях почали достроково заповнювати протокол про підрахунок голосів
Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували, що члени трьох дільничних виборчих комісій почали достроково заповнювати протокол про підрахунок голосів. Це тягне за собою кримінальну відповідальність.
Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ.
"ДВК №461899 та ДВК №462020 завчасно почали заповнювати протокол про підрахунок голосів виборців. Схожа ситуація трапилася і на ДВК №461954. Спостерігач ОПОРИ зробив зауваження членам дільничної виборчої комісії, і вони припинили заповнювати виборчу документацію", - сказано у повідомленні.
Відповідно до частини 1 статті 158-3 Кримінального кодексу, за підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці до остаточного заповнення протоколу настає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Нагадаємо, у Львові та Ужгороді у ході другого туру місцевих виборів зафіксували порушення. За цими фактами поліція відкрила два кримінальні провадження.
У Львові окремі члени ДВК підписали протокол про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявлення громадян.
Як писало РБК-Україна, за минулу добу, 21 листопада, у поліцію надійшло 61 повідомлення, пов'язане з порушеннями виборчого процесу, відкрито три кримінальні справи.