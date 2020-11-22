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У Львові на трьох дільницях почали достроково заповнювати протокол про підрахунок голосів

Новость на русском → Львів , Неділя 22 листопада 2020 16:13
У Львові на трьох дільницях почали достроково заповнювати протокол про підрахунок голосів Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували, що члени трьох дільничних виборчих комісій почали достроково заповнювати протокол про підрахунок голосів. Це тягне за собою кримінальну відповідальність.

Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ.

"ДВК №461899 та ДВК №462020 завчасно почали заповнювати протокол про підрахунок голосів виборців. Схожа ситуація трапилася і на ДВК №461954. Спостерігач ОПОРИ зробив зауваження членам дільничної виборчої комісії, і вони припинили заповнювати виборчу документацію", - сказано у повідомленні.

Відповідно до частини 1 статті 158-3 Кримінального кодексу, за підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці до остаточного заповнення протоколу настає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, у Львові та Ужгороді у ході другого туру місцевих виборів зафіксували порушення. За цими фактами поліція відкрила два кримінальні провадження.

У Львові окремі члени ДВК підписали протокол про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявлення громадян.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу, 21 листопада, у поліцію надійшло 61 повідомлення, пов'язане з порушеннями виборчого процесу, відкрито три кримінальні справи.

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