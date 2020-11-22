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Во Львове и Ужгороде зафиксированы нарушения на выборах: полиция открыла дела

Новина українською → Украина, Воскресенье 22 ноября 2020 14:56
Во Львове и Ужгороде зафиксированы нарушения на выборах: полиция открыла дела Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Во Львове и Ужгороде в ходе второго тура местных выборов зафиксировали нарушения. По этим фактам полиция открыла два уголовных производства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В частности, во Львове правоохранители установили, что отдельные члены УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанного протокола.

По данному факту следователи Лычаковского отдела полиции открыли уголовное дело по ч.4 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной ящики, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса.

А в Ужгороде в полицию позвонил наблюдатель и сообщил о нарушении избирательного законодательства. Правоохранители выяснили, что член УИК выдала бюллетень для голосования избирателю, который не предоставил необходимых документов.

По данному факту начато расследование по части 1 статьи 158-1 Уголовного кодекса (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза).

Напомним, Центральная избирательная комиссия пока не фиксирует серьезных нарушений, которые могут повлиять на результаты второго тура местных выборов. Такие данные по состоянию на 9:30.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки, 21 ноября, в полицию поступило 61 сообщение, связанное с нарушениями избирательного процесса, открыто три уголовных дела.

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