В двух областях избирателям выдавали бюллетени без паспорта, - ОПОРА

В воскресенье, 25 октября, на избирательных участках в Закарпатской и Винницкой областях людям выдавали бюллетени без паспорта. Это запрещено законом.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Так, на участке №210603 в селе Малая Добронь Ужгородского района члены комиссии выдали избирателю бюллетень для голосования без предъявления паспорта.

"После замечания наблюдательницы, комиссия прекратила выдавать избирателям бюллетени без паспортов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Барском районе Винницкой области на одном из участков избирателю разрешили проголосовать без паспорта.

"На избирательном участке №050058, который находится в селе Матейков, женщине выдали бюллетень без предъявления паспорта. Члены комиссии сказали, что большинство из них за то, чтобы позволить избирателю проголосовать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Кроме того, перед местными выборами, в "день тишины", полиция открыла 48 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства.