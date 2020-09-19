Эксперт оценил "фактор Ярославского" на выборах в Харькове

Действующий городской голова Геннадий Кернес и бизнесмен Александр Ярославский - единственные действительно значимые центры влияния в Харькове. Госпитализация Кернеса внесла резкие коррективы в ход предвыборной кампании, и "фактор Ярославского" станет решающим.

Об этом заявил экс-депутат Харьковского горсовета, журналист-расследователь и публицист Андрей Капустин в Facebook.

"В Харькове последних лет 20-30 есть только два имени, которые знают все. И только два человека, влияние которых на все процессы в городе осязаемо, весомо и зримо. Кернес и Ярославский, Ярославский и Кернес. Многолетний градоначальник-устроитель городского быта Геннадий Адольфович и Александр Владиленович, который уже подарил городу Евро-2012 с аэропортом, стадионом, большим футболом, фешенебельным отелем, а теперь собирается подарить стране украинскую Кремниевую долину на базе ХТЗ", - отмечает эксперт.

Капустин напоминает, что в разные годы мэр и бизнесмен были в разных отношениях: дружили, ругались, сотрудничали, соратничали.

"Судьба распорядилась так, что в судный для человечества пандемический год, помирились. Вместе говорили с бизнесом о помощи больницам, раздавали пайки и аптечки пенсионерам. А теперь, если Всевышний распорядится так, что здоровье не позволит Кернесу вернуться в мэрское кресло, то Ярославский останется один. Потому что есть он и все остальные. Политики, бизнесмены, несистемные кандидаты, имя которым легион, но которые по узнаваемости, по заслугам отстоят от Ярика (так Ярославского называют футбольные фаны, ожидающие его возвращения в футбол) на множество пушечных выстрелов", - добавляет он.

Эксперт также напомнил, что Ярославский в последние годы дистанцируется от политики, но в нынешней ситуации возможно любое развитие событий.

"Это давно не его уровень и размах. Но мало ли что. Демонстративно дистанцировавшись от политики, Ярославский работает над проектами не столько бизнесовыми, сколько общенациональными - причем не только в Харькове. И если он не интересуется политикой, то политика - от ОП до главы сельрады и рядового избирателя интересуется им", - пишет эксперт.

В случае, если Ярославский все же не будет баллотироваться лично, его роль в городе будет стабилизирующей, считает эксперт.

"Именно благодаря ему, структурообразующему и структуроудерживающему, думаю, Харькову удастся избежать хаоса, неизбежного в таких случаях, как вынужденный выход Кернеса из игры престолов. Ведь Харьков - это слишком лакомый кусок, на дележ которого найдется очень много желающих. От распальцованных киевских чиновников до разномастных бандитов. Однако фактор Ярославского легко остудит пыл алчущих и жаждущих. А наиболее прозорливые политики, если предвыборное поле таки освободится, начнут искать у Ярославского поддержку. Потому что публичная поддержка Ярославского - это голоса харьковчан", - прогнозирует Капустин.

Напомним, ранее у Геннадия Кернеса официально подтвердили коронавирус.

Как писало РБК-Украина, самолет с Кернесом вылетел из Харькова в Германию. Мэра Харькова доставили в берлинскую клинику "Шарите".