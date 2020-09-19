Експерт оцінив "фактор Ярославського" на виборах у Харкові

Чинний міський голова Геннадій Кернес і бізнесмен Олександр Ярославський - єдині дійсно значущі центри впливу в Харкові. Госпіталізація Кернеса внесла різкі корективи в хід передвиборчої кампанії, і "фактор Ярославського" стане вирішальним.

Про це заявив екс-депутат Харківської міськради, журналіст-розслідувач і публіцист Андрій Капустін у Facebook.

"В Харкові останніх років 20-30 є тільки два імені, які знають всі. І тільки дві людини, вплив яких на всі процеси в місті відчутний, вагомий та зримий. Кернес і Ярославський, Ярославський і Кернес. Багаторічний градоначальник-організатор міського побуту Геннадій Адольфович і Олександр Владиленович, який вже подарував місту Євро-2012 з аеропортом, стадіоном, великим футболом, фешенебельним готелем, а тепер збирається подарувати країні українську Кремнієву долину на базі ХТЗ", - відзначає експерт.

Капустін нагадує, що в різні роки мер і бізнесмен були в різних відносинах: дружили, лаялися, співпрацювали, були соратниками.

"Доля розпорядилася так, що в судний для людства пандемічний рік, помирилися. Разом говорили з бізнесом про допомогу лікарням, роздавали пайки і аптечки пенсіонерам. А тепер, якщо Всевишній розпорядиться так, що здоров'я не дозволить Кернесу повернутися в мерське крісло, то Ярославський залишиться один. Бо є він і всі інші. Політики, бізнесмени, несистемні кандидати, ім'я яким легіон, але які по впізнаваності, по заслугах далеко від Яріка (так Ярославського називають футбольні фани, які чекають його повернення у футбол) на безліч гарматних пострілів", - додає він.

Експерт також нагадав, що Ярославський в останні роки дистанціюється від політики, але в нинішній ситуації можливий будь-який розвиток подій.

"Це давно не його рівень і розмах. Але мало що. Демонстративно дистанціювавшись від політики, Ярославський працює над проектами не стільки бізнесовими, скільки загальнонаціональними - причому не тільки в Харкові. І якщо він не цікавиться політикою, то політика - від ОП до голови сільради і рядового виборця цікавиться ним", - пише експерт.

У разі, якщо Ярославський все ж не буде балотуватися особисто, його роль в місті буде стабілізуючою, вважає експерт.

"Саме завдяки йому, структуроутворюючому і структуроутримуючому, думаю, Харкову вдасться уникнути хаосу, неминучого в таких випадках, як вимушений вихід Кернеса з гри престолів. Адже Харків - це дуже ласий шматок, на поділ якого знайдеться дуже багато бажаючих. Від распальцьованих київських чиновників до бандитів. Однак фактор Ярославського легко остудить запал голодних і спраглих. А найбільш прозорливі політики, якщо передвиборче поле таки звільниться, почнуть шукати у Ярославського підтримку. Тому що публічна підтримка Ярославського - це голоси харків'ян", - прогнозує Капустін.

Нагадаємо, раніше у Геннадія Кернеса офіційно підтвердили коронавірус.

Як повідомляло РБК-Україна, літак з Кернесом вилетів з Харкова до Німеччини. Мера Харкова доставили в берлінську клініку "Шаріте".