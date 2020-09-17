Вибори у Харкові: стало відомо, хто може скласти конкуренцію Кернесу

Напередодні виборів в місті може розгорнутися справжня боротьба

Попри те, що Геннадій Кернес є найбільш вірогідним майбутнім мером Харкова, у зв’язку з його хворобою напередодні 25 жовтня там може розгорнутися справжня боротьба за посаду очільника міста. Водночас у кандидатів, які вирішать брати участь в виборчих перегонах, обмаль часу.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив політолог, директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Якщо фізично Кернес не зможе взяти участь у виборах, тоді його команді ("Блоку Кернеса", - ред.) треба буде вже найближчого тижня висувати іншого кандидата. Але, безсумнівно, що, навіть, якщо він буде на лікарняному ліжку - він зможе взяти участь у виборах, й, скоріш за все, перемогти", - говорить експерт.

Втім, за словами експертів, високою популярністю в місті користується й бізнесмен, власник інвестиційної групи DCH, екс-президент ФК "Металіст" Олександр Ярославський. Його експерти назвали ймовірним кандидатом одразу від декількох політичних сил.

"Хоча бізнесмен показово дистанціюється від політики, він є дуже привабливою кандидатурою, наприклад, для Офісу президента як несистемний кандидат. А отже, можливі різні сценарії. У будь-якому випадку думка Ярославського суттєво вплине на електоральні настрої в місті та регіоні", - переконаний директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Однак, якщо Ярославський не погодиться взяти участь у перегонах, додають експерти, містяни будуть обирати мера з інших менш відомих персоналій.

Зокрема, команду Кернеса представлятиме його перший заступник Ігор Терехов.

Фесенко звертає увагу, що Терехов упродовж останніх років вже заміняв Кернеса на важливих іміджевих заходах, під час зустрічей з іноземними делегаціями тощо. Втім, говорити про його 100% перемогу у зв’язку з цим не варто.

На думку керуючого партнера Національної антикризової групи Тараса Загороднього, варіант так званого "наступника" - виключений, оскільки такий кандидат не зможе конвертувати рейтинг Кернеса та ще й в такі стислі терміни.

"Такий кандидат точно не вийде у другий тур, а навіть, якщо й вийде - однозначно програє", - додає Загородній.

Серед основних альтернативних кандидатів-політиків найбільш перспективними, на думку експертів, є Олександр Фельдман (народний депутат від ОПЗЖ, - ред.) та Юлія Світлична (народний депутат, екс-голова Харківської ОДА, - ред.).

Поділяє цю думку й експерт з політичних питань Дому демократії Анатолій Октисюк, який наголошує, що Світлична, крім того, є ще й більш лояльною до чинної влади, тоді як Фельдман, навряд чи, може розраховувати на підтримку команди президента через партбілет ОПЗЖ.

"Однак, в ОПЗЖ доволі великі рейтинги у Харкові", - резюмує Загородній.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що літак з Кернесом вилетів з Харкова до Німеччини. Мера Харкова доставили в берлінську клініку "Шаріте".

Цього тижня у Кернеса офіційно підтвердили коронавірус після того, як була поширена неправдива інформація про те, що він впав у кому.