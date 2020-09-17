Выборы в Харькове: стало известно, кто может составить конкуренцию Кернесу

Накануне выборов в городе может развернуться настоящая борьба

Несмотря на то, что Геннадий Кернес является наиболее вероятным будущим мэром Харькова, в связи с его болезнью накануне 25 октября там может развернуться настоящая борьба за должность мэра города. В то же время у кандидатов, которые решат участвовать в избирательной гонке, мало времени.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Если физически Кернес не сможет принять участие в выборах, тогда его команде ("Блоку Кернеса", - ред.) надо будет уже на ближайшей неделе выдвигать другого кандидата. Но, несомненно, что, даже если он будет на больничной койке - он сможет принять участие в выборах, и, скорее всего, победить", - говорит эксперт.

Впрочем, по словам экспертов, высокой популярностью в городе пользуется и бизнесмен, владелец инвестиционной группы DCH, экс-президент ФК "Металлист" Александр Ярославский. Его эксперты назвали вероятным кандидатом сразу от нескольких политических сил.

"Хотя бизнесмен показательно дистанцируется от политики, он является очень привлекательной кандидатурой, например, для Офиса президента как несистемный кандидат. А значит, возможны разные сценарии. В любом случае мнение Ярославского существенно повлияет на электоральные настроения в городе и регионе", - убежден директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Однако, если Ярославский не согласится принять участие в гонке, добавляют эксперты, горожане будут выбирать мэра из других менее известных персоналий.

В частности, команду Кернеса будет представлять его первый заместитель Игорь Терехов.

Фесенко обращает внимание, что Терехов на протяжении последних лет уже заменял Кернеса на важных имиджевых мероприятиях, во время встреч с иностранными делегациями и тому подобное. Впрочем, говорить о его 100% победу в связи с этим не стоит.

По мнению управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего, вариант так называемого "преемника" - исключен, поскольку такой кандидат не сможет конвертировать рейтинг Кернеса, да еще и в такие сжатые сроки.

"Такой кандидат точно не выйдет во второй тур, а даже если и получится - однозначно проиграет", - добавляет Загородний.

Среди основных альтернативных кандидатов-политиков наиболее перспективными, по мнению экспертов, является Александр Фельдман (народный депутат от ОПЗЖ, - ред.) и Юлия Светличная (народный депутат, экс-председатель Харьковской ОГА, - ред.).

Разделяет это мнение и эксперт по политическим вопросам Дома демократии Анатолий Октисюк, который подчеркивает, что Светличная, кроме того, является еще и более лояльной к действующей власти, тогда как Фельдман, вряд ли может рассчитывать на поддержку команды президента из-за партбилета ОПЗЖ.

"Однако, в ОПЗЖ довольно большие рейтинги в Харькове", - резюмует Загородний.

Напомним, вчера стало известно, что самолет с Кернесом вылетел из Харькова в Германию. Мэра Харькова доставили в берлинскую клинику "Шарите".

На этой неделе у Кернеса официально подтвердили коронавирус после того, как была распространена неправдивая информация о том, что он впал в кому.