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Эксперты указали на победителей местных выборов

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Главный победитель на этих выборах - местные партии и партии мэров. Децентрализация укрепила позиции местной власти.

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Об этом заявил в комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, говорится в материале "Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине".

Феномен мэров связан не столько с персоналиями, сколько с полученными их городами ресурсами, считает глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"В результате децентрализации их бюджеты выросли в разы. Конечно, избиратели не увидели какие-то серьезные инфраструктурные проекты. Но этого увеличенного финансирования хватило, чтобы жители по крайней мере увидели конкретные изменения", - говорит он.

Также люди разочаровались в крупных партиях. В Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком градоначальники набрали свыше 70% сразу в первом туре.

Напомним, по данным экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.

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