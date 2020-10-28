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Експерти вказали на переможців місцевих виборів

Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Головний переможець на цих виборах - місцеві партії і партії мерів. Децентралізація зміцнила позиції місцевої влади.

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Про це заявив у коментарі РБК-Україна політолог Володимир Фесенко, йдеться в матеріалі "Ціна перемоги: чим відзначилися місцеві вибори в Україні".

Феномен мерів пов'язаний не стільки з персоналіями, скільки з отриманими їх містами ресурсами, вважає голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

"У результаті децентралізації їх бюджетів зросли в рази. Звичайно, виборці не побачили якісь серйозні інфраструктурні проекти. Але цього збільшеного фінансування вистачило, щоб жителі принаймні побачили конкретні зміни", - говорить він.

Також люди розчарувалися у великих партіях. У Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому градоначальники набрали понад 70% одразу в першому турі.

Нагадаємо, за даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний очільник міста Віталій Кличко отримав на виборах 25 жовтня 45,9% голосів.

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