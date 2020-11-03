В ЕС оценили возможность большинства с УДАРом в Киевсовете

В партии "Европейская солидарность" не скрывают желания стать основным партнером УДАРа при формировании большинства в Киевском горсовете. По словам источника РБК-Украина в команде ЕС, пока Виталий Кличко от предложения совместного большинства "увиливает".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов".

"Мы ставим Кличко конкретный вопрос: готов ли он с нами объединиться без ОПЗЖ и "Слуг народа". Но Банковая выкручивает ему руки, шантажируя законом про столицу. Вот только возможности создать большинство со "Слугами народа" и даже еще с кем-то третьим у него нет. А чтобы создать большинство без ЕС, нужно, чтобы к УДАРу примкнуло еще как минимум три партии", - объяснил собеседник в "Евросолидарности".

Также в политсиле не прочь получить пост секретаря в горсовете нового созыва. При этом источник, близкий к Кличко, сказал РБК-Украина, что в УДАРе планируют на этот пост кого-то из своей команды.

Отметим, секретарь назначается большинством "за" во время голосования в горсовете.

Кроме того, несколько собеседников в окружении мэра сказали, что из-за его болезни никаких переговоров о большинстве не ведется.

"Какой-то подоплеки в этом нет. Голосов может недоставать, даже имея монокоалицию. Создавать большинство необязательно. В Киевсовете большинство решений касается хозяйственных вопросов. А какая партия не будет голосовать за вопрос, который в интересах киевлян?", - говорит близкий к мэру источник.

Ранее РБК-Украина писало, что промежуточные результаты местных выборов в Киеве планируют объявить сегодня, 3 ноября.

Напомним, по данным экзит-пола действующий мэр столицы Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.