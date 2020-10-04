Глава ОП считает маловероятным перенос местных выборов из-за COVID-19

В Офисе президента не видят вероятности переноса местных выборов в Украине из-за роста заболеваемости COVID-19, этот вопрос даже не обсуждается. Страна подготовлена ко второй волне пандемии и ситуация находится под контролем.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что практически ежедневно проходят селекторные совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского, где участвуют практически все топ-чиновники страны, часто проходят встречи с главами ОГА, президент много ездит по стране, посещает медицинские учреждения, слушает отчеты глав ОГА, профильных врачей.

Руководитель ОП также заявил, что некоторые местные чиновники, гонясь за быстрыми политическими дивидендами, забыли, что жизнь человека - самое дорогое.

Как писало РБК-Украина, на местных выборах, которые состоятся 25 октября, треть украинцев (31%) готовы поддержать действующих мэров.

Напомним, 29 сентября ВР отказалась внести в повестку дня законопроект №4117 об особенностях проведения выборов во время карантина. Его включение поддержали лишь 208 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, законопроект внесли в Раду 18 сентября; в документе прописаны особенности избирательных процедур в условиях карантина.