Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах

Президентская кампания Владимира Зеленского, по сути, строилась на одном главном месседже – будущее страны должны определять не чиновники и политики, а народ. Правда, о конкретном механизме как реализовать этот лозунг в публичной плоскости речь не шла.

"Слуга народа" (СН) после победы на выборах в Верховную раду начала работу над целым пакетом законопроектов "о народовластии". На данный момент парламент рассмотрел только один из них – о всеукраинском референдуме, и то только в первом чтении.

В конце августа одна из крупных социологических компаний провела закрытое исследование, несколько вопросов касались отношения избирателей к некому "консультативному опросу от президента" в ходе местных выборов. Тогда же эту идею в частных беседах начали продвигать депутаты от СН. Якобы главная цель – повышение явки, потому некоторые вопросы должны касаться тем, которые интересны молодому избирателю.

Время для разговора

Во вторник, 13 октября, Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса. Он напомнил, что парламент готовится закрепить механизм народовластия в законодательстве, но пока "ничто не мешает просто поговорить откровенно".

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, что раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", – сказал президент в свежем обращении.

При этом сами вопросы он пообещал озвучить позже. Информированные собеседники издания говорят, что они будут появляться со среды – по одному в день. Официально ни в Офисе президента, ни во фракции "Слуга народа" их содержание не раскрывают. Однако РБК-Украина удалось узнать две возможные темы опроса: легализация медицинского каннабиса и уменьшение избирательного возраста до 16 лет.

Парламентская оппозиция уже раскритиковала предложение Зеленского провести опрос в день голосования. Так "Голос" и "Европейская солидарность" считают, что он может быть использован в российских интересах и угрожать национальной безопасности, к примеру, если будет поднят вопрос особого статуса Донбасса. В "Батькивщине" назвали идею президента "потешным опросом", который не предусмотрен ни одним законом.

В то же время на Банковой уверяют, что среди вопросов не будет "спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках". Источник РБК-Украина добавил, что несмотря на "яростное сопротивление" отдельных политиков опрос все равно проведут.

"Окончательный формат объявленного президентом опроса прямо сейчас еще определяется, логистику согласовывают со всеми ведомствами, имеющими отношение к проведению выборов. Процедура, безопасность, количество специальных дополнительных бюллетеней, волонтерские группы-организаторы", – уточнил собеседник.

Больше всего критики вызвала фраза Зеленского, что вопросы будут заданы на избирательных участках, хотя законных оснований для этого нет. В начале сентября ряд депутатов от "Слуги народа" внесли в Раду законопроект с предложением дать Центральной избирательной комиссии (ЦИК) право проводить опросы общественного мнения. До голосования дело так и не дошло.

Заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук подтвердила, что опрашивать избирателей будут не на территории участков, а рядом с ними. Заниматься этим будет не ЦИК, и не партия, а некая "отдельная структура" не за бюджетные деньги. По ее словам, детали позже расскажут представители президента.

По информации РБК-Украина, сейчас в Офисе президента рассматривают следующий вариант: опрос хотят провести в форме экзитпола, волонтеры в палатках возле избирательных участков предложат людям заполнить анкеты с пятью вопросами и вариантами ответов "да"/"нет". Всего планируется напечатать 5 миллионов таких "бюллетеней".

Однако вопрос финансирования этого мероприятия до сих пор остается открытым. К первому туру президентских выборов 2014 года правительство также планировало провести консультативный опрос, но эту идею не поддержала Верховная рада. На него хотели выделить 30,8 млн гривен (около 2,7 млн долларов по тогдашнему курсу). При этом предусматривалось, что опрос будет проведен на мощностях избирательных комиссий. Вероятно, экзитпол "с нуля" по всей стране обойдется дороже.

Воля народа

Наверняка известно лишь то, что такой опрос не несет никаких юридических последствий. Это подтвердили и в Офисе президента. Волонтеры не имеют права фиксировать личные данные респондентов, контролировать "голосование" также фактически невозможно.

Если речь идет о классическом экзитполе, то именно анонимность участников обеспечивает правдивость результатов. Но этот процесс будет законным только в том случае, если опрос будут проводить уже после выхода гражданина из участка, объяснила РБК-Украина координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Вопрос в том, кого будут опрашивать и когда: до голосования или после. Потому что если до, то это может влиять на волеизъявление избирателей. Около 10% граждан определяются за кого они будут голосовать непосредственно в помещении для голосования. Эта цифра значительна для того, чтобы влиять на конечный результат", – уточнила эксперт.

Еще один важный вопрос: доверие к итогам такого опроса. Политолог Владимир Фесенко уверен, что если его проведут силами волонтеров, то он станет "недешевой забавой", результаты которой вряд ли можно использовать в политических целях – например, настаивать на голосовании за какой-то законопроект, апеллируя к "воле народа". Другое дело, если за дело возьмутся профессиональные социологи.

"Можно договориться с социологическими центрами, которые будут проводить экзитполы, чтобы по всей стране людям на выходе из участков предложили ответить на эти вопросы. Избирательно, но массово, тогда это будет опрос. Не всеукраинский, не полный, но опрос по социологической методике, который можно принимать во внимание. Как по мне это самый оптимальный вариант, потому что не будет вопросов к результату опроса, его будут контролировать социологические структуры", – объяснил Фесенко.

РБК-Украина опросило несколько крупных социологических компаний, но там сказали, что к ним с таким предложением пока никто не обращался. В то же время генеральный директор КМИС Владимир Паниотто сомневается, что в опросе, который предложил Зеленский, есть смысл с точки зрения социологии. Мол, такой экзитпол будет стоить в десятки раз дороже соцопроса с репрезентативной выборкой.

По словам эксперта, массовый опрос имеет смысл, когда нужно максимально точно установить процент сторонников определенной инициативы. По его словам, обычный соцопрос дает погрешность 3-5%, в то время как экзитпол – 1-2%.

"Но если мы что-то измеряем и одно мнение имеет преимущество над вторым всего в несколько процентов, то страна делится пополам, и я не думаю, что стоит принимать такое решение. Как по мне, то до сих пор референдумы проводились не для того, чтобы узнать мнение, а чтобы его легитимизировать, иногда даже в обход парламента, через прямое действие", – добавил Паниотто.

В чем же смысл идеи Зеленского? Фесенко считает, что мобилизация электората – это самая логичная версия желания власти провести опрос в день выборов. По его мнению, в таком случае как минимум два вопроса должны заинтересовать молодого избирателя, один из них может касаться легализации медицинского каннабиса.

Политолог добавил, что с точки зрения обещаний президента было бы логично также вынести на голосование вопросы, которые касаются его конституционных предложений. Среди них: сокращение количества депутатов в парламенте, возможность лишения мандата и "законодательная инициатива народа".

"Пока что я это рассматриваю как некий эксперимент. Нестандартное решение в стиле Зеленского. Таким образом они ломают логику финишного этапа избирательной кампании. Вы же видите как все смутились сейчас. В последние дни будут обсуждать вопросы этого опроса. Как перехват инициативы немного, возможно, это сработает на мобилизацию", – отметил политолог.

Согласно сентябрьскому опросу социологической группы "Рейтинг", базовый электорат СН (34%) – это люди от 18 до 29 лет. Тогда как последнее исследование показывает: избиратели из этой возрастной группы меньше всех уверены в том, что дойдут до участков в день голосования – только 41%, хотя еще пару недель назад таких было еще меньше – 32%.

Ольга Айвазовская объяснила, что юридических последствий опрос от Зеленского иметь не будет, а вот политических может быть несколько.

"Это может быть информационная волна, которая несколько приглушит дискуссии вокруг неспособности избирательных комиссий подсчитать результаты, большого количества "ковидных" больных среди членов комиссий и так далее. Может быть и более долгоиграющий эффект, например, результаты этого опроса лягут в основу законопроекта, который может потом подать любой депутат", – добавила координатор сети ОПОРА.

В то же время во власти утверждают, что идея Зеленского в том, чтобы "услышать людей" и определить, какие темы волнуют украинцев. Вице-спикер Рады и один из идеологов "Слуги народа" Руслан Стефанчук уточнил, что некоторые вопросы из этого опроса потом могут вынести на референдум. Профильный закон планируют принять уже в ноябре.