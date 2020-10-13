Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов

В день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос. Гражданам предложат ответить на пять вопросов.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В обращении он напомнил, что Верховная рада пытается закрепить механизм народовластия соответствующим законом.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, что раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - отметил Зеленский.

Он также объяснил важность этого опроса фразой "будет так, как решишь ты". В то же время он подчеркнул, что сами вопросы станут известны позже.

25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі 5 важливих питань. 5 питань, які нам раніше ніхто ніколи не ставив. 5 питань, щоб дізнатися саме твою думку! Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что ко второму чтению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок. Профильный комитет рекомендует парламенту окончательно утвердить закон. Ожидается, что после его принятия итоги референдумов станут обязательными для исполнения.

Местные выборы пройдут 25 октября, Центральная избирательная комиссия утвердила порядок заполнения бюллетеня. Чтобы проголосовать за партию, нужно в пустом квадрате напротив поставить отметку "+" или любую другую. После этого нужно выбрать кандидата в депутаты от этой партии и вписать его порядковый номер в квадрат с трафаретом.

Проголосовать можно только за одну политическую партию и одного кандидата в депутаты.