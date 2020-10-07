Кабмин урегулировал ряд вопросов для проведения местных выборов

Кабинет министров обеспечил урегулирование большинства вопросов, необходимых для проведения местных выборов в Украине. Сейчас на этапе выполнения остаются 4 из 10 поручений правительства.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
По словам Немчинова, правительство обеспечило:
Кроме того, как рассказал Немчинов, Центризбирком просит от Министерства здравоохранения предоставить разъяснение относительно подтверждения статуса самоизолированых избирателей.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.
Напомним, ЦИК запустил специальный чат-бот с информацией о местных выборах.
Также РБК-Украина писало, что на следующей неделе полиция перейдет на усиленный режим несения службы в связи с местными выборами.