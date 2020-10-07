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Кабмин урегулировал ряд вопросов для проведения местных выборов

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров обеспечил урегулирование большинства вопросов, необходимых для проведения местных выборов в Украине. Сейчас на этапе выполнения остаются 4 из 10 поручений правительства.

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Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам Немчинова, правительство обеспечило:

  • оплату труда членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также начисление и выплату одноразового денежного вознаграждения;
  • финансирование избирательных комиссий во время подготовки и проведения выборов;
  • финансирование изготовления списков избирателей и именных приглашений;
  • осуществление противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов;
  • актуализацию сведений о зарегистрированных партиях и их организациях;
  • подготовку рекомендаций об образовательном процессе в учреждениях образования во время выборов.

Кроме того, как рассказал Немчинов, Центризбирком просит от Министерства здравоохранения предоставить разъяснение относительно подтверждения статуса самоизолированых избирателей.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Напомним, ЦИК запустил специальный чат-бот с информацией о местных выборах.

Также РБК-Украина писало, что на следующей неделе полиция перейдет на усиленный режим несения службы в связи с местными выборами.

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