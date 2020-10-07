RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін урегулював ряд питань для проведення місцевих виборів

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів забезпечив урегулювання більшості питань, необхідних для проведення місцевих виборів в Україні. Зараз на етапі виконання залишаються 4 з 10 доручень уряду.

Популярні новини

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

За словами Немчінова, уряд забезпечив:

  • оплату праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій, а також нарахування та виплату одноразової грошової винагороди;
  • фінансування виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів;
  • фінансування виготовлення списків виборців та іменних запрошень;
  • здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів;
  • актуалізацію відомостей щодо зареєстрованих партій та їх організацій;
  • підготовку рекомендацій щодо освітнього процесу в закладах освіти під час виборів.

Крім того, як розповів Немчінов, Центрвиборчком просить від Міністерства охорони здоров'я надати роз'яснення щодо підтвердження статусу самоізольованих виборців.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, ЦВК запустила спеціальний чат-бот з інформацією про місцеві вибори.

Також РБК-Україна писало, що наступного тижня поліція перейде на посилений режим несення служби через місцеві вибори.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМісцеві вибори