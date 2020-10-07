Кабмін урегулював ряд питань для проведення місцевих виборів

Кабінет міністрів забезпечив урегулювання більшості питань, необхідних для проведення місцевих виборів в Україні. Зараз на етапі виконання залишаються 4 з 10 доручень уряду.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
За словами Немчінова, уряд забезпечив:
Крім того, як розповів Немчінов, Центрвиборчком просить від Міністерства охорони здоров'я надати роз'яснення щодо підтвердження статусу самоізольованих виборців.
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, ЦВК запустила спеціальний чат-бот з інформацією про місцеві вибори.
Також РБК-Україна писало, що наступного тижня поліція перейде на посилений режим несення служби через місцеві вибори.