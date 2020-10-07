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ЦВК запустила чат-бот про місцеві вибори в Україні

Новость на русском → Київ, Середа 07 жовтня 2020 17:19
ЦВК запустила чат-бот про місцеві вибори в Україні Фото: смартфон в руках (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні запустили чат-бот про цьогорічні місцеві вибори, які відбудуться у жовтні. За допомогою чат-бота українці зможуть дізнатися будь-яку інформацію про виборчий процес.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Як розповіли в ЦВК, виборці зможуть дізнатися розташування своєї виборчої дільниці, перевірити доступність приміщень для осіб з інвалідністю та отримати відповіді та поради щодо всіх питань та процедур.

Користувачі чат-боту матимуть змогу підписатися на календар виборів.

Чат-бот буде корисним і для членів виборчих комісій, кандидатів та політичних партій. Також у чат-боті є розділ про заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 на виборчих дільницях.

Чат-бот буде доступний у Telegram та Facebook.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Голова ВР Дмитро Разумков виключав перенесення місцевих виборів через ситуацію з COVID-19.

Крім того, ЦВК вже затвердила форму протоколів територіальних виборчих комісій.

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