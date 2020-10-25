В Киеве открылись все участки для голосования, восемь - с опозданием

В Киеве все избирательные участки открылись. Из них восемь - открылись с опозданием.

Об этом сообщили в пресс-службах полиции Киева и Киевской городской государственной администрации.

Всего на территории Киева открылись 1103 избирательных участка. При этом по три участка в Шевченковском и Соломенском, а также по одному в Оболонском и Дарницком районах открылись с опозданием.

"Сведения о событиях внесены в Журналов единого учета заявлений и сообщений и проводится проверка", - сообщили в полиции.

В КГГА заявили, что по состоянию на 10 утра все избирательные участки открылись и работают в штатном режиме.

Ранее РБК-Украина писало, что наблюдатели гражданской сети ОПОРА начали фиксировать первые нарушения на местных выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Также сообщалось, что за "день тишины" перед местными выборами, полиция открыла 48 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства. Всего правоохранители получили 1041 заявление и сообщение о нарушениях.