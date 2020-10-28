Под Киевом за ряд нарушений на избирательном участке открыли три дела

На избирательном участке в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом правоохранители обнаружили ряд нарушений. Следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли три уголовных производства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, уголовные дела были открыты в связи с препятствованием деятельности народного депутата Украины, подкупом избирателей и предоставлением ложных сведений в органы ведения Государственного реестра.

Отмечается, что в указанный избирательный участок пришла народный депутат, чтобы выяснить, почему комиссия продолжительное время ведет подсчет голосов результатов голосования. Она сфотографировала избирательные документы, на что работник сельсовета силой выдворил ее из помещения.

После этого, на указанный адрес прибыли правоохранители, которые осуществили осмотр помещения. Они обнаружили записи с подписями лиц, где указаны суммы в денежном эквиваленте, и более 72 тысячи гривен. Кроме того, было обнаружено, что секретарь сельского совета вносил данные из протоколов на свой компьютер, хотя не является членом УИК.

Фото: обнаруженные записи с подписями лиц и наличка (kv.npu.gov.ua)

Напомним, в Закарпатской области суд избрал меру пресечения троим организаторам "сетки" подкупа избирателей.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве сообщили о подозрении наблюдателю за подкуп избирателей во время местных выборов.