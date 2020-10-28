Під Києвом через низку виборчих порушень на дільниці відкрили три справи

На виборчій дільниці у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом правоохоронці виявили низку порушень. Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили три кримінальних провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, кримінальні справи були відкриті у зв'язку з перешкоджанням діяльності народного депутата України, підкупом виборців та наданням неправдивих відомостей до органів ведення Державного реєстру.

Зазначається, що до зазначеної виборчої дільниці прийшла народний депутат, щоб з'ясувати чому комісія тривалий час веде підрахунок голосів результатів голосування. Вона сфотографувала виборчі документи, на що працівник сільради силою видворив її з приміщення.

Після цього, на вказану адресу прибули правоохоронці, які здійснили огляд приміщення. Вони виявили записи з підписами осіб, де зазначені суми в грошовому еквіваленті, та понад 72 тисячі гривень. Крім того, було виявлено, що секретар сільської ради вносив відомості з протоколів на свій комп’ютер, хоча не є членом ДВК.

Фото: виявлені записи з підписами осіб та готівка (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Закарпатській області суд обрав запобіжний захід трьом організаторам "сітки" підкупу виборців.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві повідомили про підозру спостерігачеві за підкуп виборців під час місцевих виборів.