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У Києві повідомили про підозру спостерігачеві за підкуп виборців

Новость на русском → Україна , Понеділок 26 жовтня 2020 15:05
У Києві повідомили про підозру спостерігачеві за підкуп виборців Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У Києві повідомили про підозру спостерігачеві за підкуп виборців під час місцевих виборів. Він пропонував 500 гривень виборцям за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Підозрюваний, бувши представником однієї з політичних сил і офіційним спостерігачем на виборах від кандидата на посаду Київського міського голови, пропонував громадянам винагороду в сумі 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали неподалік виборчої дільниці на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. При собі він мав списки з персональними даними виборців.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області відкрито дві кримінальні справи за фактом можливого підкупу виборців. В одному з випадків виявлено перевезення виборців на зламаних автобусах.

Також у Донецькій області на восьми виборчих дільницях в місті Новогродівка в бюлетенях виявили помилку у прізвищах кандидатів. Поліція відкрила кримінальну справу.

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