ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одеській області відкрито дві справи за фактом підкупу виборців

Новость на русском → Одеська область, Неділя 25 жовтня 2020 18:25
В Одеській області відкрито дві справи за фактом підкупу виборців Фото: передача грошей у конверті (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Одеській області відкрито дві кримінальні справи за фактом можливого підкупу виборців. В одному з випадків виявлене перевезення виборців на зламаних автобусах.

Про це повідомляє Національна поліція.

В Одесі один із спостерігачів на виборчій дільниці побачив, як виборці одразу після голосування по черзі сідали в один з припаркованих автомобілів і записували якісь дані. Поліція в ході перевірки вилучила у жінки-водія список громадян, мету складання якого жінка відмовилася пояснювати.

У Біляївському районі поліцейські виявили три автобуси з людьми, які приїхали з Роздольнянского району. Правоохоронці з'ясували, що 38 громадян за голосування повинні були отримати гроші.

Також виявлено, що людей на дільницю привезли на транспорті з несправностями, один з водіїв віз пасажирів п'яним, а ще один - без документів.

За фактами підкупу поліція відкрила справи за статтею 160 (підкуп учасників виборів або референдуму) Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція відкрила вже 51 кримінальну справу за фактами порушень на місцевих виборах. Зафіксовані факти порушень по всіх областях України.

Нагадаємо, громадянська мережа ОПОРА представила явку на місцевих виборах станом на 16:00.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Місцеві вибори
Як проходить день виборів
Як проходить день виборів
Екзітполи
Екзітполи
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
У Мінську почався розгін протестувальників
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Мінську почався розгін протестувальників