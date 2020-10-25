В Одеській області відкрито дві справи за фактом підкупу виборців

В Одеській області відкрито дві кримінальні справи за фактом можливого підкупу виборців. В одному з випадків виявлене перевезення виборців на зламаних автобусах.

Про це повідомляє Національна поліція.

В Одесі один із спостерігачів на виборчій дільниці побачив, як виборці одразу після голосування по черзі сідали в один з припаркованих автомобілів і записували якісь дані. Поліція в ході перевірки вилучила у жінки-водія список громадян, мету складання якого жінка відмовилася пояснювати.

У Біляївському районі поліцейські виявили три автобуси з людьми, які приїхали з Роздольнянского району. Правоохоронці з'ясували, що 38 громадян за голосування повинні були отримати гроші.

Також виявлено, що людей на дільницю привезли на транспорті з несправностями, один з водіїв віз пасажирів п'яним, а ще один - без документів.

За фактами підкупу поліція відкрила справи за статтею 160 (підкуп учасників виборів або референдуму) Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція відкрила вже 51 кримінальну справу за фактами порушень на місцевих виборах. Зафіксовані факти порушень по всіх областях України.

Нагадаємо, громадянська мережа ОПОРА представила явку на місцевих виборах станом на 16:00.