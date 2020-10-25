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У Донецькій області заявили про підробку бюлетенів, поліція проводить перевірку

Новость на русском → Новогродівка , Неділя 25 жовтня 2020 13:27
У Донецькій області заявили про підробку бюлетенів, поліція проводить перевірку Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Донецькій області на восьми виборчих дільницях в місті Новогродівка в бюлетенях виявили помилку у прізвищах кандидатів. Поліція відкрила кримінальну справу.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Справу відкрито за ч. 2 ст. 158-3 (фальсифікація, підробка виборчої документації) Кримінального кодексу України.

Крім цього у поліцію надійшло повідомлення, що на цих ділянках член комісії перешкоджає вільному здійсненню виборчого права громадянами. За цим фактом відкрито справу за ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ.

За станом на 11:00 відновлено роботу дільниць.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на 12:00 правоохоронці вже відкрили 14 кримінальних справ через порушення в день виборів. Також було складено 25 адміністративних протоколів.

Також повідомлялося, що в Ірпені викрили мережа підкупу виборців. В організації підозрюють командира одного з факультетів Університету державної фіскальної служби України.

Крім цього, в Києві, а також Дніпропетровській та Одеській областях поліція зафіксувала "каруселі" на виборах.

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