На Закарпатті обрали запобіжний захід організаторам "сітки" підкупу виборців

У Закарпатській області суд обрав запобіжний захід трьом організаторам "сітки" підкупу виборців. Одного відправили під варту, ще двом призначили цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє Національна поліція.

За кілька днів до виборів правоохоронці затримали трьох жителів Міжгір'я, які пропонували виборцям "продати" свій голос і підтримати певного кандидата за тисячу гривень. Зловмисників затримали в ресторані під час передачі грошей.

В понеділок на засіданні суду обвинувачення просило відправити всіх трьох чоловіків під варту. Але в підсумку 34-річний організатор відправлений до СІЗО, а його двоє спільників 29 і 44 років - під цілодобовий домашній арешт.

За це правопорушення фігурантам загрожує ув'язнення на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади протягом 1-3 років.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві повідомили про підозру спостерігачеві за підкуп виборців під час місцевих виборів. Він пропонував 500 гривень виборцям за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить.

Також повідомлялося, що в Одеській області відкрито дві кримінальні справи за фактом можливого підкупу виборців. В одному з випадків виявлена перевезення виборців на зламаних автобусах.