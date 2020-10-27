ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Закарпатье избрали меру пресечения организаторам "сетки" подкупа избирателей

Новина українською → Закарпатская область, Вторник 27 октября 2020 15:56
На Закарпатье избрали меру пресечения организаторам "сетки" подкупа избирателей Фото: передача денег в конверте (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Закарпатской области суд избрал меру пресечения трем организаторам "сетки" подкупа избирателей. Одного отправили под стражу, еще двоим назначили круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Национальная полиция.

За несколько дней до выборов правоохранители задержали трех жителей Межгорья, которые предлагали избирателям "продать" свой голос и поддержать определенного кандидата за тысячу гривен. Злоумышленников задержали в ресторане во время передачи денег.

В понедельник на заседании суда обвинение просило отправить всех троих мужчин под стражу. Но в итоге 34-летний организатор отправлен в СИЗО, а его двое сообщников 29 и 44 лет - под круглосуточный домашний арест.

За это правонарушение фигурантам грозит тюремный срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности в течение 1-3 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве сообщили о подозрении наблюдателю за подкуп избирателей во время местных выборов. Он предлагал 500 гривен избирателям за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит.

Также сообщалось, что в Одесской области открыто два уголовных дела по факту возможного подкупа избирателей. В одном из случаев обнаружена перевозка избирателей на сломанных автобусах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Местные выборы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
У Зеленского назвали причины водного кризиса в Крыму
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей У Зеленского назвали причины водного кризиса в Крыму