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В Киевской области открыли дело по факту незаконной выдачи бюллетеней

Автор: Роман Тверденко

В Киевской области в селе Новые Петривцы полиция открыла уголовное производство по незаконной выдаче бюллетеней. Пенсионеру выдали бланки на основании предъявленного пенсионного удостоверения.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

Наблюдатель на участке в селе Вышгородского района заметил факт выдачи бюллетеня не по предъявлению избирателем паспорта. После этого он обратился к полицейскому, который дежурил на участке.

Также на место прибыла оперативная группа местного отделения полиции. Факт задокументировали и открыли уголовное производство по статье 158-1 (незаконное использование бюллетеня).

Ранее сообщалось, что два жителя Николаева организовали сеть подкупа избирателей на местных выборах. Правоохранители задержали фигурантов "сетки" по подкупу избирателей.

Кроме этого, ранее в Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. В организации подозревают командира одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

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