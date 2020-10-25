ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Два жителя Николаева организовали сеть подкупа избирателей

Новина українською → Николаев, Воскресенье 25 октября 2020 21:09
Два жителя Николаева организовали сеть подкупа избирателей Фото: подкуп (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Два жителя Николаева организовали сеть подкупа избирателей на местных выборах. Правоохранители задержали фигурантов "сетки" по подкупу избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области.

"Была задержана группа лиц, которые с целью фальсификации выборов участвовали в голосовании за определенного кандидата и определенную политическую партию в Киевской области. Преступную схему организовали двое жителей Николаева, и привлекли еще шесть человек, которые занимались вербовкой и отправкой николаевцев в столицу для голосования", - указывается в сообщении.

По данным правоохранителей, за каждый голос члены "сетки" получили от одной до двух тысяч гривен.

"Всего в фальсификациях, по предварительным данным, приняли участие около 80 николаевцев. Полицейские задержали участников "сетки" в Николаевской области", - сообщают в полиции.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. В организации подозревают командира одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

Как писало РБК-Украина, в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях полиция зафиксировала "карусели" на выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Николаев подкуп избирателей Местные выборы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Экзит-полы местных выборов по городам Украины
Анна Березинаредактор ленты новостей Экзит-полы местных выборов по городам Украины