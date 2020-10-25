Два жителя Николаева организовали сеть подкупа избирателей на местных выборах. Правоохранители задержали фигурантов "сетки" по подкупу избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области.

"Была задержана группа лиц, которые с целью фальсификации выборов участвовали в голосовании за определенного кандидата и определенную политическую партию в Киевской области. Преступную схему организовали двое жителей Николаева, и привлекли еще шесть человек, которые занимались вербовкой и отправкой николаевцев в столицу для голосования", - указывается в сообщении.

По данным правоохранителей, за каждый голос члены "сетки" получили от одной до двух тысяч гривен.

"Всего в фальсификациях, по предварительным данным, приняли участие около 80 николаевцев. Полицейские задержали участников "сетки" в Николаевской области", - сообщают в полиции.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. В организации подозревают командира одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

Как писало РБК-Украина, в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях полиция зафиксировала "карусели" на выборах.