Два жителі Миколаєва організували мережу підкупу виборців на місцевих виборах. Правоохоронці затримали фігурантів "сітки" з підкупу виборців.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Миколаївській області.

"Була затримана група осіб, які з метою фальсифікації виборів брали участь у голосуванні за певного кандидата та певну політичну партію у Київській області. Злочинну схему організували двоє мешканців Миколаєва, та залучили ще шістьох осіб, які займалися вербуванням та відправкою миколаївців до столиці для голосування", - вказано у повідомленні.

За даними правоохоронців, за кожен голос члени "сітки" отримали від однієї до двох тисяч гривень.

"Всього у фальсифікаціях, за попередніми даними, взяло участь близько 80 миколаївців. Поліцейські затримали учасників "сітки" у Миколаївській області", - повідомляють у поліції.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше в Київській області викрили мережу підкупу виборців. В організації підозрюють командира одного з факультетів Університету державної фіскальної служби України.

Як писало РБК-Україна, у Києві, а також Дніпропетровській і Одеській областях поліція зафіксувала "каруселі" на виборах.