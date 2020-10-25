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В Київській області відкрили справу за фактом незаконної видачі бюлетенів

Автор: Роман Тверденко

у Київській області В селі Нові Петрівці поліція відкрила кримінальне провадження щодо незаконної видачі бюлетенів. Пенсіонеру видали бланки на підставі пред'явленого пенсійного посвідчення.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

Спостерігач на дільниці в селі Вишгородського району помітив факт видачі бюлетеня не по пред'явленні виборцем паспорта. Після цього він звернувся до поліцая, який чергував на дільниці.

Також на місце прибула оперативна група місцевого відділення поліції. Факт задокументували і відкрили кримінальне провадження за статтею 158-1 (незаконне використання бюлетеня).

Раніше повідомлялося, що два жителя Миколаєва організували мережу підкупу виборців на місцевих виборах. Правоохоронці затримали фігурантів "сітки" щодо підкупу виборців.

Крім цього, раніше в Київській області викрили мережу підкупу виборців. В організації підозрюють командира одного з факультетів Університету державної фіскальної служби України.

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