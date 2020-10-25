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В Киевской области задержали организатора и более 20 участников "карусели"

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киевскую область привезли жителей Луганщины для участия в так называемой "карусели" на местных выборах. Также "карусели" зафиксировали в Киеве, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.

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Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба в Telegram-канале.

Как рассказал Клименко, сегодня в столицу поездом "Попасная - Киев" прибыли 24 жителя Луганской области, после чего их на автобусах повезли в поселок Гатное, чтобы принять участие в "карусели".

"Мы установили всех участников "карусели", среди которых и организатор. Они задержаны, им сообщено о подозрении. Цена голоса - 500 гривен", - отметил он.

Правоохранители возбудили дело по ч. 4 ст. 160 УК Украины, то есть подкуп избирателя. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Суть "карусели" заключается в том, что избирателю перед входом на участок дают уже заполненный бюллетень, который он должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и отдать организатору. За это избиратель получает денежное или другое ценное вознаграждение.

Напомним, сегодня правоохранители предотвратили "карусели" на голосовании в Киеве. В столицу свозили жителей Днепропетровской области.

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Новости Украины полицияподкуп избирателейКиевская область