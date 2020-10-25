У Київській області затримали організатора та понад 20 учасників "каруселі"

У Київську область привезли мешканців Луганщини для участі у так званій "каруселі" на місцевих виборах. Також "каруселі" зафіксували в Києві, Одеській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає прес-служба в Telegram-каналі.

Як розповів Клименко, сьогодні у столицю потягом "Попасна - Київ" прибули 24 мешканці Луганської області, після чого їх автобусами повезли в селище Гатне, щоб взяти участь в "каруселі".

"Ми встановили всіх учасників "каруселі", серед яких і організатор. Вони затримані, їм повідомлено про підозру. Ціна голосу - 500 гривень", - зазначив він.

Правоохоронці порушили справу за ч. 4 ст. 160 КК України, тобто підкуп виборця. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Суть "каруселі" полягає в тому, що виборцю перед входом на дільницю дають вже заповнений бюлетень, який він повинен опустити в урну для голосування, а новий, чистий бюлетень винести та віддати організатору. За це виборець отримує грошову або іншу цінну винагороду.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці запобігли "каруселі" на голосуванні в Києві. У столицю звозили мешканців Дніпропетровської області.