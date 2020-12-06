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Кривой Рог выбирает нового мэра: голосование на участках началось

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 6 декабря 2020 года, проходят выборы мэра Кривого Рога. Во втором туре за пост городского головы соперничают кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.

Об этом сообщает местный портал 0564.ua.

Сообщается, что в 08:00 в городе открылись избирательные участки. Голосование уже началось и проходит с соблюдением карантинных мер.

Фото: выборы мэра Кривого Рога (0564.ua)

При этом на 15 минут позже открылся участок №121 553 в Криворожском онкодиспансере. И на него не допустили наблюдателя от гражданской сети ОПОРА.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, записывал отдельное обращение к жителям города с призывом прийти на участки.

Напомним, перед вторым туром мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся с выборов, хотя в первом туре набрал наибольшее количество голосов избирателей. До этого заявления его госпитализировали. По словам медиков, у него проблемы с сердечно-сосудистой системой, требуется длительное лечение и реабилитация.

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