UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кропивницком полиция блокировала "сетку" подкупа избирателей

Автор: Дмитрий Левицкий

В Кропивницком накануне местных выборов правоохранители разоблачили "сетку" подкупа избирателей. За поддержку одной из политических партий и ее кандидатов в депутаты злоумышленники предлагали 500 гривен.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Незаконной деятельностью занималась целая преступная группа. Одного из ее участников задержали сегодня во время передачи избирателям 1800 гривен. Это должен был быть задаток накануне голосования.

Сейчас правоохранители проводят расследование по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, "сетку" подкупа избирателей заблокировали сегодня в Борисполе. Житель города привлек к своей незаконной деятельности других местных жителей.

Также РБК-Украина писало, что СБУ предотвратила подкуп избирателей накануне дня голосования в Закарпатской области. Правоохранители задержали группу злоумышленников.

Кроме того, подкуп избирателей разоблачили в Киеве. Избирателей пытался подкупить кандидат в депутаты Киевсовета.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныКропивницкийподкуп избирателей