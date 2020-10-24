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В Борисполе организовали сеть подкупа избирателей, причастному грозит до 7 лет тюрьмы

Новина українською → Борисполь , Суббота 24 октября 2020 15:59
В Борисполе организовали сеть подкупа избирателей, причастному грозит до 7 лет тюрьмы Фото: полиция (facebook.com/odesapolice)
Автор: Максим Зайченко

В городе Борисполь Киевской области 27-летний мужчина организовал сеть подкупа избирателей, к которой приобщил других людей. Они помогали ему собирать персональные данные местных жителей, которые готовы были "продать" свой голос за 500 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что злоумышленники находили людей, которые за денежное вознаграждение в день выборов пообещали проголосовать за определенного кандидата.

Сейчас решается вопрос о вручении подозрения организатору сети подкупа избирателей по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит заключение до 7 лет.

"По месту проживания злоумышленника и в автомобиле, которым он пользуется, полицейские во время проведения обыска обнаружили и изъяли деньги, заметки, блокноты с фамилиями лиц, которые должны проголосовать в пользу одного из кандидатов, листовки политической партии, инструкции для голосования и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к подкупу избирателей.

Напомним, ранее полиция разоблачила схему искусственного увеличения количества избирателей на отдельных избирательных участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

Кроме этого, полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября.

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