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У Борисполі організували мережу підкупу виборців, причетному загрожує до 7 років в'язниці

Новость на русском → Бориспіль , Субота 24 жовтня 2020 15:59
У Борисполі організували мережу підкупу виборців, причетному загрожує до 7 років в'язниці Фото: поліція (facebook.com/odesapolice)
Автор: Максим Зайченко

У місті Бориспіль Київської області 27-річний чоловік організував мережу підкупу виборців, до якої долучив інших людей. Вони допомагали йому збирати персональні дані місцевих жителів, які готові "продати" свій голос за 500 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що зловмисники знаходили людей, які за грошову винагороду в день виборів пообіцяли проголосувати за певного кандидата.

Зараз вирішується питання про вручення підозри організатору мережі підкупу виборців за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує ув'язнення до 7 років.

"За місцем проживання зловмисника і в автомобілі, яким він користується, поліцейські під час проведення обшуку виявили та вилучили гроші, замітки, блокноти з прізвищами осіб, які мають проголосувати на користь одного з кандидатів, листівки політичної партії, інструкції для голосування та інші речові докази", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до підкупу виборців.

Нагадаємо, раніше поліція викрила схему штучного збільшення кількості виборців на окремих виборчих дільницях в Одеській, Житомирській та Тернопільській областях.

Крім цього, поліція відкрила 622 кримінальних справи через порушення, пов'язані з виборчим процесом, який стартував 5 вересня.

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