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В Киеве разоблачили "сетку" подкупа избирателей

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 21:28
В Киеве разоблачили "сетку" подкупа избирателей Фото: вещественные доказательства (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве правоохранители разоблачили так называемую "сетку" подкупа избирателей. Причастными к преступлению считают кандидата в депутаты от одной из политсил и его помощника.

Об этом сообщает Национальная полиции Украины.

Как установила полиция, за голос злоумышленники предлагали 1 тысячу гривен. Половину вознаграждения давали до выборов, а остальное - после подтверждения голосования за указанного кандидата.

Подозреваемых задержали во время получения средств для дальнейшего подкупа избирателей. У них также нашли список граждан, которые намеревались продать свои голоса.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК Украины, то есть подкуп избирателя. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 7 лет тюремного заключения.

Отметим, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Жители столицы будут выбирать мэра и депутатов Киевского городского совета.

Напомним, в Николаеве правоохранители расследуют схему подкупа избирателей через социальную сеть. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, в Донецкой области кандидат в главы ОТО раздавал пенсионерам продуктовые наборы, агитируя голосовать за него на выборах. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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