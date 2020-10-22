У Києві викрили "сітку" підкупу виборців

У Києві правоохоронці викрили так звану "сітку" підкупу виборців. Причетними до злочину вважають кандидата в депутати від однієї з політсил та його помічника.

Про це повідомляє Національна поліції України.

Як встановила поліція, за голос зловмисники пропонували 1 тисячу гривень. Половину винагороди давали до виборів, а решту - після підтвердження голосування за вказаного кандидата.

Підозрюваних затримали під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців. У них також знайшли список громадян, які мали намір продати свої голоси.

Поліція порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 160 КК України, тобто підкуп виборця. У разі доведення вини підозрюваних загрожує до 7 років ув'язнення.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Жителі столиці будуть обирати мера та депутатів Київської міської ради.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці розслідують схему підкупу виборців через соціальну мережу. Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Крім того, в Донецькій області кандидат в голови ОТГ роздавав пенсіонерам продуктові набори, агітуючи голосувати за нього на виборах. Тепер йому загрожує до 7 років у в'язниці.